Comunidade indígena doa alimentos ao Hospital Santo Antônio

A comunidade da Terra Indígena do Guarita realizou nesta quarta-feira, 17 de março, doação de alimentos ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Foram doados dezenas de unidades de Moranga Cabotiá.

A entrega foi realizada pelo Cacique Carlinhos Alfaiate que destacou a importância de contribuir com um alimento saudável para o hospital referência para toda a grande região e que também atende a população indígena em geral.

Sobre a Moranga Cabotiá (Fonte: Google)

A cabotiá é um legume híbrido, resultado da união entre as espécies máxima (moranga) e a moschata (menina brasileira). A combinação surgiu no Japão, onde a palavra cabotiá é usada para designar abóboras em geral.

Assim, a abóbora cabotiá é um forte aliado contra o envelhecimento. Mas, acredite, os benefícios de consumir esse alimento não param por aí. Ela ajuda ainda no fortalecimento de ossos e dentes, bem como o fortalecimento dos músculos. Proporciona benefícios à saúde do coração, além de ajudar no emagrecimento.