Polícia de Três Passos prende indivíduos transportando drogas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta terça-feira, 16 de março, em ação conjunta da Policia Civil com a Brigada Militar, ocorreu a prisão em flagrante de dois indivíduos que estavam transportando 2,620 kg de maconha e 172,9 gramas de Crack.

As prisões ocorreram em Bela Vista (estrada que da acesso a localidade de Água Fria). Após a lavratura do Flagrante os indivíduos foram encaminhados ao Presídio de Três Passos. No veículo também estava uma adolescente, que após prestar depoimento foi entregue para sua mãe.

Continua após a publicidade...

Curtir isso: Curtir Carregando...