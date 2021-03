Motociclista morre em colisão frontal de moto contra caminhão na RS-210, em Boa Vista do Buricá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um jovem de 19 anos, morreu vítima de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão, na RS-210 em Boa Vista do Buricá. O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com informações, o jovem pilotava uma moto Honda Twister com placa de Santo Augusto, e colidiu frontalmente contra um caminhão transportador de ração, de Santa Rosa. Devido ao forte impacto, a vítima morreu no local.

A Brigada Militar controlou o trânsito no local e acionou o Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto para efetuar o registro.

A vítima foi identificada como Ariel Bueno, morador de Santo Augusto.



Fonte: Paulo Marques Notícias

