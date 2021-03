Corrigido – Criança de 2 anos morre ao levar choque, em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma criança de 1 ano e 11 meses morreu ao levar um choque na tarde desta quarta-feira, 17 de março, no bairro Renascer, em Tenente Portela.

Mizael de Moura Batista encostou numa extensão que estava energizada. De acordo com informações apuradas pela reportagem no site Portela Online junto a polícia, o pai da vítima realizava alguns reparos em casa quando tudo aconteceu. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio mas não resistiu e morreu por volta das 14h.



De acordo com o delegado de polícia, Roberto Fagundes Audino, o pai teria dito a polícia que ele estava utilizando a furadeira na garagem de casa, arrumando um armário. Quando terminou retirou a furadeira da extensão e, junto com a mãe da criança foram levar o móvel no banheiro da casa, quando escutaram o grito da criança. Ao retornar para a garagem o menino já estava caído ao lado da extensão.



Familiares estão inconsoláveis com a tragédia. O velório irá ocorrer na Capela da Funerária Engler e o seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira no Cemitério Municipal de Tenente Portela.





