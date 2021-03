Três Passos confirma mais dois óbitos por Covid-19 de pacientes que estavam abrigadas em lar para idosos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Três Passos confirmou nesta segunda-feira, 15 de março, mais dois óbitos em decorrência de complicações pela Covid-19, chegando agora a 42 óbitos em função da doença. As vítimas são duas idosas, de 70 e 90 anos de idade, que eram abrigadas no Lar de Idosos São José, local que teve um surto de Covid-19 no mês de fevereiro. Neste período, oito idosos vieram a óbito, infectados pelo novo coronavírus.

Em função deste surto, o Lar São José ainda não conseguiu aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que deve acontecer somente no final deste mês, de acordo com informações repassadas pela administração municipal.

Continua após a publicidade...

O 41º óbito foi da idosa de 70 anos, que estava internada desde o dia 21 de fevereiro, na Ala Covid, e veio a óbito neste domingo, dia 14 de março. Ela possuía doença cardiovascular.

Já o 42º óbito do município é de uma idosa de 90 anos, sem comorbidades, que internou no dia 03 de março. Ela também estava na Ala Covid e veio a óbito na manhã desta segunda-feira, dia 15 de março.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...