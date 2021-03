Trecho da BR-386 é liberado para veículos leves após acidente com caminhão em Estrela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que desde as 6h desta terça-feira, 16 de março, veículos leves estão liberados para transitar nos dois sentidos do trecho que havia sido bloqueado na BR-386, em Estrela. O trânsito estava interrompido no local desde sábado (13), quando um caminhão carregado com combustível se acidentou e pegou fogo. O motorista do veículo morreu.

Segundo a PRF, o trânsito segue somente sobre a ponte localizada no sentido Interior-Capital, que está dividida de modo a permitir o fluxo nos dois sentidos para veículos leves (até 2,40 metros de largura).

Continua após a publicidade...

Por questões de segurança, o trânsito de veículos pesados segue proibido, permanecendo a necessidade do uso dos desvios via ERS-287 e ERS-130, conforme sinalização colocada no local.

O Acidente

O acidente ocorreu no final da manhã de sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era um caminhão tanque de combustível, que estava carregado com óleo diesel. [Veja o vídeo acima do momento da explosão].

O caminhão era de Ijuí e pertencia à Transportadora Lambari. A empresa confirmou que o motorista que morreu era Anderson Barbosa da Silva, e disse que está prestando apoio à família.

Quem gravou o vídeo da explosão foram dois amigos, Joe Ramos da Silva e Rodrigo Gregorio, que estavam em um atracadouro, que é uma rampa de acesso ao rio utilizada para baixar embarcação, como lancha e jet ski. Eles estavam filmando outras coisas, quando registraram o acidente.

“A gente estava fazendo vários vídeos, e deu o acaso de pegar o acidente”, conta Gregorio.

“Eu nunca vi uma coisa assim na minha frente, um acidente assim. Bah, muito assustador. A gente estava parado, a gente estava olhando pra ponte, para o lado, a gente viu certinho o caminhão vindo, parece uma cena de filme. Na hora, não cai tua ficha”, acrescenta.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...