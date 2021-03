Sicredi está entre as instituições que mais liberaram recursos ao agronegócio, segundo rankings do BNDES e FEBRABAN

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, mais uma vez obteve destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2020. A lista tem como objetivo identificar o desempenho das instituições financeiras nas operações indiretas, isto é, aquelas em que o BNDES participa indiretamente no repasse de recursos por meio de um agente financeiro credenciado.

A instituição conquistou o 1º lugar no total de operações indiretas realizada para Pessoa Física (PF) e nos repasses dos Programas Agrícolas do Governo Federal, com destaque para a 1ª posição em concessões de crédito para o Pronaf Investimento, para o Inovagro, para o Moderagro e para o Pronamp Investimento. No total das Operações Indiretas do BNDES, o Sicredi ocupou o 2° lugar.

Ranking FEBRABAN

Além do reconhecimento pelo BNDES, a instituição também se destacou no ranking da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) sobre Crédito Rural, referente a valores concedidos no ano passado. Na lista, o Sicredi se tornou a 2º maior instituição financeira na concessão de crédito destinado ao agronegócio no fechamento de 2020. O saldo da carteira de crédito para o setor alcançou R$ 31,5 bilhões, representando 9,04% do saldo total concedido por todas as instituições no período.

O bom desempenho do Sicredi nas colocacões é reflexo do relacionamento muito próximo e diferenciado da instituição com os associados do campo, que permite conhecer a realidade e atender as necessidades dos agricultores de maneira personalizada nas cinco regiões brasileiras.

Sobre o Sicredi



O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

