Acidente no entroncamento da BR-468 com a ERS 210 em Campo Novo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Redes Sociais

Por volta das 8 horas desta terça-feira, 116 de março, um caminhão carregado de soja emplacado em Humaitá e um Ford Focus com placas de Santa Rosa se envolveram em um acidente no entroncamento da BR-468 e ERS 210, na localidade de Esquina Boa Vista, município de Campo Novo.

Segundo informações o caminhão trafegava no sentido Campo Novo/Santo Augusto e o veículo Focus vinha pela ERS-210 e entrou na BR-468 quando aconteceu choque.

Continua após a publicidade...

O condutor do Ford Focus, que era o único ocupante do veículo, foi socorrido pela ambulância do município de São Martinho e conduzido até o hospital daquela cidade. Não se sabe o estado de saúde do mesmo.

Já o motorista do caminhão nada sofreu.





Fonte: Observador Regional

Curtir isso: Curtir Carregando...