Risco alto para proliferação da Dengue em Tenente Portela aponta levantamento

⚠️Maior incidência foi verificada na área central. Recipientes utilizados para armazenar a água da chuva são os principais vilões, revelou amostragem feita pela Secretaria Municipal de Saúde.

Um trabalho de campo realizado na primeira semana deste mês revelou um risco alto para proliferação do mosquito da dengue, em Tenente Portela. É o Levantamento Rápido para o Aedes Aegypti (LIRAa). A metodologia permite o conhecimento, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela. Conforme os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, foram coletadas 25 amostras, sendo que em 24 delas constatou-se a presença de larvas do mosquito aedes aegypti.

Os agentes responsáveis pelas visitas, estiveram em 278 imóveis de diferentes bairros e o registro de 24 amostras positivas, representa um índice de 8,6%. O percentual é preocupante, haja vista que as autoridades em Saúde consideram que o índice normal não deve ultrapassar 1%. A região de maior incidência foi a central, com 13 amostras. Em segundo apareceu a Alto Portela, área que engloba os bairros Isabel, Verzeri, Paludo e Rubino Marroni, com seis amostras. Na região dos bairros Ipiranga, Fries, Operário e Mutirão, foram quatro amostras positivas. E teve ainda um registro no bairro Bem Morar. Nas residências visitadas nos bairros São Francisco e Novo Portela não foi constatada a presença de nenhum foco propício para a propagação do mosquito.

As larvas do aedes aegypti foram localizadas principalmente em recipientes utilizados para armazenar a água da chuva. Caixas, toneis e baldes responderam juntos por 10 das 24 ocorrências. Também foi verificada a presença de larvas em bandejas de vasos de plantas, bebedouros de animais e regadores, além de latas, garrafas, plásticos, sucatas, tanques, piscinas e ralos. Estes dados mostram o quanto é fundamental o engajamento de todos no sentido de eliminar estes recipientes favoráveis ao aedes aegypti. A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido par que o cidadão faça a sua parte, a fim de evitar que tenhamos a ocorrência de casos de dengue no Município.

