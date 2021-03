Ponte na BR-386 onde caminhão de combustível sofreu acidente segue interditada – Confira desvios

Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira as alternativas para quem segue em cada sentido da rodovia

Motoristas que seguem no sentido Norte (interior do Estado)

Os usuários devem pegar o acesso à rodovia RS-287, na altura do km 386 da BR-386, e seguir no sentido Venâncio Aires. Já na RS-287, na altura do km 56, o motorista deve acessar o trevo que leva à RS-130, e seguir no sentido Lajeado. O trajeto conduzirá até o km 346, novamente na BR-386.

Motoristas que seguem no sentido Sul (Porto Alegre)

Para motoristas que seguem no sentido à Capital, o desvio se dará da seguinte forma: na altura do km 346 da BR-386, o motorista deverá acessar o trevo em direção à RS-130. Na sequência, já na RS-130, deverá acessar o trevo para a rodovia RS-287, na altura do km 56, seguindo rumo a Tabaí. O trajeto levará até o km 386 da BR-386.

Acidente

O bloqueio é em razão do acidente ocorrido no final manhã de sábado, 13 de março, no km 350 da BR-386, em Estrela. A interrupção ocorre para que técnicos avaliem a estrutura da ponte em que um bitrem carregado de óleo diesel tombou e pegou fogo. O condutor do veículo de Ijuí, Andersom Barbosa da Silva, 36 anos, morreu no local. As causas do acidente ainda são investigadas pela polícia.

