Dentro do Jogo: Guris tricolor

A vitória do Grêmio contra o Esportivo teve a marca dos guris, que demonstraram vontade e futebol.

Um time cheios de jovens que estão iniciando sua caminhada no profissional e que podem acrescentar mais qualidade no grupo principal do tricolor.

Os guris não se intimidaram, jogaram com autoridade diante do adversário. Deixaram a equipe mais veloz e dominaram praticamente toda a partida.

Como é natural os guris perderam um pouco o ritmo no início do segundo tempo, o Esportivo deu uma crescida na partida, mas nada que comprometesse o bom desempenho e a vitória dos “Guris do Grêmio”.

Atuações individuais que merecem destaque e um olhar mais atento do técnico Renato Portaluppi. Claro que de cara não irão ser titulares, mas devem receber mais oportunidades.

Vanderson se afirmando na lateral direita, Brenno no gol mostrando atenção nos poucos lances em que foi exigido e Lucas Araújo que demonstrou muita personalidade ao pegar a bola e bater o pênalti, foram os que mais se destacaram contra o Esportivo.

Vitória de 2 a 0 com a marca dos guris que não desperdiçaram a oportunidade recebida.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

