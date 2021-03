Motorista morre após caminhão pegar fogo na BR-386, em Estrela – Veja o vídeo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um motorista de um caminhão morreu após o veículo pegar fogo, no final da manhã deste sábado (13), na BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo é um bitrem de combustível, que estava carregado com gasolina e diesel. [Veja o vídeo abaixo do momento da explosão].

O caminhão era de Ijuí e pertencia à Transportadora Lambari. A empresa confirmou que o motorista era Anderson Barbosa da Silva, de 36 anos, e disse que está prestando apoio à família.

O acidente aconteceu sobre a ponte do Arroio Boa Vista. A rodovia está bloqueada. A PRF acredita que o sentido decrescente (Capital-Interior) não possa ser liberado neste sábado). [Confira abaixo opções de desvios].

A provável causa do acidente foi a perda do controle da direção e posterior colisão na estrutura da ponte, segundo a PRF.

Quem gravou o vídeo da explosão foram dois amigos, Joe Ramos da Silva e Rodrigo Gregorio, que estavam em um atracadouro, que é uma rampa de acesso ao rio utilizada para baixar embarcação, como lancha e jet ski. Eles estavam filmando outras coisas, quando registraram o acidente.

“A gente estava fazendo vários vídeos, e deu o acaso de pegar o acidente”, conta Gregorio.

“Eu nunca vi uma coisa assim na minha frente, um acidente assim. Bah, muito assustador. A gente estava parado, a gente estava olhando pra ponte, para o lado, a gente viu certinho o caminhão vindo, parece uma cena de filme. Na hora, não cai tua ficha”, acrescenta.

Desvios



Quem se desloca da capital para o interior pode acessar a RS 287 no km 386 da BR 386 em Tabaí, indo em direção a Venâncio Aires, para então acessar a RS 453 em direção a Lajeado.

E quem se desloca do interior para a capital pode acessar a RS 130 no km 346 da BR 386 em Lajeado, indo em direção a Venâncio Aires, para então acessar a RS 287 em direção à BR 386 em Tabaí.

