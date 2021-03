Confirmado 19º Óbito provocado pela Covid-19 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foi confirmado na manhã deste sábado, 13 de março, o 19º óbito provocado pela Covid-19 no município de Tenente Portela. Trata-se de um homem de 40 anos de idade que possuía comorbidades.

O paciente apresentou os primeiros sintomas logo no início do mês, em 2 de março. Sua internação no Hospital Santo Antônio ocorreu nesta sexta-feira, 12 de março e seu óbito neste sábado.

Vacinação

Tenente Portela recebeu mais 280 doses da vacina Coronavac da Butantan. Com o novo lote enviado pelo estado, está sendo possível estender a imunização para a faixa etária dos 75 anos ou mais, segundo Secretaria de Saúde do Município. Este trabalho já começou e será intensificado neste sábado, 13.

