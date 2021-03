Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde desta quinta-feira-feira, 11 de março, em Tenente Portela, Policiais Militares do 7ºBPM realizaram ações de orientação e fiscalização referente ao cumprimento das normas e protocolos de enfrentamento a propagação do novo coronavirus. A ação ocorreu na Reserva Indígena do Guarita.

Participaram policiais militares o 3º Pelotão da Brigada Militar do município, força tática do 7º BPM, Polícia Civil e Fiscais Municipais da prefeitura.

