Descarga elétrica mata 15 porcos no interior de Tenente Portela – Com vídeo

Uma descarga elétrica num transformador matou ao menos 15 porcos na tarde desta quinta-feira, 11 de março, no interior de Tenente Portela.

A fatalidade ocorreu na propriedade rural de Erno Lindema por volta das 14h. De acordo com o agricultor, um galho caiu sobre os fios e provocou um curto circuito que energizou o chiqueiro onde estavam abrigados dezenas de suínos. Pelo menos 15 porcos morreram e vários outros ficaram feridos e talvez precisem ser sacrificados.

Uma retroescavadeira da Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural está sendo utilizada para proceder o enterro dos animais segundo o titular da pasta, Mauro Ludwig.

Veja um vídeo com depoimento do agricultor. Produção Secretária de Desenvolvimento Rural, edição do site Portela Online.

