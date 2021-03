Dentro do Jogo: Um Grêmio diferente

Compartilhar Pin 0 Compart.

Era um Grêmio diferente na escalação e na postura. No duelo contra o Ayacucho esteve do início ao fim atento, um adversário visivelmente frágil tecnicamente que pouco jogou diante do tricolor.

As mexidas que Renato fez no time deram resultados, principalmente Pinares e Ferreira. Pinares deu mais mobilidade no meio de campo e qualidade na criação participou de quase todos os lances dos gols, Ferreira já é indiscutível sua titularidade, um ataque veloz e jogo individual de qualidade.

Duas peças que podem se firmar como titulares, Renato pode ter como base essa formação para montar o time tricolor para a temporada 2021.

Técnico respondendo fora de campo e jogadores dentro das quatros linhas, o coletivo gremista funcionou. Saíram para o intervalo com o placar bem encaminhado.

No início da segunda etapa perderam um pouco do ritmo, os peruanos chegaram a descontar, mas logo o tricolor retoma sua intensidade e sem freio no pé aplica uma goleada de 6 a 1.

Sem dificuldades e com tranquilidade o Grêmio alcança um grande resultado e fica muito perto de garantir sua classificação para a próxima fase da Libertadores.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

