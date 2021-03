Veiculo com placas de Tenente Portela sofre acidente no Paraná

Compartilhar Pin 0 Compart.



Um grave acidente envolvendo um veículo Peugeot 206, com placas de Tenente Portela/RS, foi registrado por volta das 22h35m desta terça-feira (09), na rodovia BR 277, perímetro urbano de Medianeira.

O acidente ocorreu na altura do Bairro Ipê, pista sentido Foz do Iguaçu, sendo que o condutor aparentemente perdeu o controle da direção do veículo, vindo a colidir violentamente no guard rail e rodar na pista.

Com a força da colisão o motor do veículo foi arrancado e ficou caído no meio da pista e o condutor foi ejetado para fora do carro.

O homem, identificado pelas iniciais A.J.D.S, de 31 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. De acordo com os bombeiros, ele sofreu laceração em uma das pernas, corte na cabeça e fratura de costela.

A pista ficou parcialmente interditada e o fluxo de veículo foi desviado para o acostamento até a remoção do veículo. A PRF orienta os motoristas que trafegarem pelo trecho a redobrarem a atenção devido ao óleo derramado na pista.

Fonte: Guia Medianeira

