Quatro são presos por tráfico de drogas em Três Passos

Na terça-feira, 9 de março, policiais militares do 7° BPM prenderam quatro homens por tráfico de drogas. Uma das prisões ocorreu às 21h10, em Padre González, após abordagem de um veículo, sendo localizado com os dois ocupantes quatro porções de cocaína, pesando 104,60 gramas. Os outros dois homens foram presos às 22h05, na RSC472, trevo de acesso a Três Passos, após abordagem do veículo que ocupavam, sendo localizado com os ambos 216 gramas de cocaína.

Nas duas prisões os homens foram encaminhados para Delegacia de Polícia para flagrante e posterior ao Presídio Estadual de Três Passos.

