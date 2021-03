Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza assembleias 2021 em formato digital

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, investe constantemente em ações que permitem a participação de seus mais de 4,9 milhões de associados no cotidiano da instituição. Uma delas são as assembleias, reuniões realizadas pelas cooperativas filiadas ao Sicredi, nas quais os associados – que, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, são donos do negócio – podem votar e decidir os rumos da respectiva cooperativa de crédito.

Por conta do cenário de pandemia pelo novo coronavírus, a Cooperativa Sicredi Raízes RS/SC/MG, que possui cerca de 59 mil associados, em 28 municípios das regiões noroeste do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina, realizará sua assembleia de núcleos em formato digital.

O novo formato, prevê que o associado acesse uma plataforma criada especialmente para realização da Assembleia através do link http://www.sicredi.com.br/assembleiadigital. Após realizar o cadastro e login, ele terá acesso a página onde será disponibilizado o evento a partir do dia 15 de março, às 19h30. Ao acessar o associado terá disponível um vídeo com todas as pautas e informações. Após acompanhar cada uma delas, ele poderá votar de forma digital, pois já estarão liberadas abaixo do vídeo. A votação estará disponível até o dia 17 de março, às 22h.

Segundo Vitor Rizzardi, presidente da Cooperativa, a assembleia é um dos principais momentos do Sicredi e do segmento de Cooperativismo de Crédito. “Neste ano priorizamos a saúde e segurança dos nossos associados e colaboradores, garantindo simultaneamente a participação deles nos debates e votações referentes ao nosso resultado de 2020, planejamento para o ano e perspectivas futuras. Mesmo em um cenário desafiador, conseguimos estruturar o formato das assembleias de modo que elas aconteçam e cumpram seu papel, que é de serem uma oportunidade para o associado exercer a sua principal função no sistema, de dono do empreendimento cooperativo”, explica.

Durante a assembleia, a Sicredi Raízes RS/SC/MG também irá divulgar os resultados financeiros e o valor da distribuição deste, pois no Cooperativismo de Crédito a destinação do resultado positivo é definida em conjunto pelos associados.

Passo a passo de como participar:

Atualize as suas informações cadastrais através do Internet Banking e Aplicativo; Digite em seu navegador o endereço: sicredi.com.br/assembleiadigital. Clique no botão “Acessar Assembleia”, no canto superior direito; Agora é o momento de fazer o seu cadastro. Se esta é a sua primeira vez acessando a plataforma Assembleias, clique em “Quero me cadastrar”; Digite seu CPF no campo superior. E logo abaixo, escolha identificar-se com seu e-mail ou telefone celular. Clique no botão “Cadastrar-se”; Você vai receber um código token no e-mail ou celular cadastrado; use esse número para validar o seu cadastro. Clique no botão “Confirmar cadastro”; Agora que você validou seu token, é hora de escolher uma senha. Para maior segurança, sua senha deverá ter 8 caracteres, contendo letras (maiúsculas e minúsculas) e números; Depois de digitar a senha no campo superior, confirme-a no campo logo abaixo e clique em “Concluir”. E pronto! Agora você já está cadastrado e pode acessar a Assembleia; Faça login na plataforma usando o número do seu CPF e digitando a senha que você criou; No dia 15 de março, a partir das 19h30, você verá a Assembleias da sua Cooperativa. Lembrando que a votação ficará disponível até o dia 17 de março, às 22h.

