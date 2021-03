Identificado condutor de caminhão de ração morto em acidente na RSC-472, em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Foi identificado o condutor de um caminhão de ração que morreu em decorrência de um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 9 de março, na rodovia Tenente Portela – Palmitinho (RSC-472). Adelar Kuhn, de 55 anos idade, natural de Três Passos.

O Volvo que Adelar conduzia tombou numa curva, após um declive acentuado. O caminhão voou por sobre cerca de 20 metros de uma lavoura de soja, lavrou uma extensão ainda maior da plantação e só parou num riacho distante mais de 100 metros da pista. O acidente ocorreu numa curva perigosa da rodovia abaixo do britador, onde há registros de diversas mortes, em dois destes registros 6 pessoas, sendo 3 de cada uma das duas famílias.

O SAMU chegou a resgatar o homem, mas ele faleceu a caminho do hospital.

Com este, em aproximadamente 36 horas ocorreram dois acidentes fatais na RSC-472, limites do município de Tenente Portela. O primeiro foi do motociclista Franque André Pedroni, de 48 anos de idade. Este acidente também ocorrido num curva perigosa localizada no KM 53 da RSC-472, nas proximidades do Distrito de Daltro Filho, interior de Tenente Portela. – Leia e veja fotos deste acidente clicando aqui.

