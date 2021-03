Dentro do Jogo: Infelicidade da garotada

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma infelicidade decretou a derrota dos garotos do Inter diante do São Luiz no Beira-Rio. Sem tirar os méritos do time de Ijuí, que fez um duelo duro contra os colorados.

A maioria do elenco do Internacional que inicia o gauchão são meninos que estão adquirindo experiências e buscando seu espaço no futebol. Não devem receber uma forte cobrança, é jogando que se aprende.

Ou melhor, não só jogando, mas errando também. Às vezes no início falhas e desatenções acontecem e devem servir de lições para o futuro.

Algumas escolhas precipitadas acabam sendo decisivas e influenciam o resultado. A maior infelicidade foi a do zagueiro colorado Tiago Barbosa que no último lance da partida, mal posicionado marca contra e decreta a derrota.

Apesar do resultado e das falhas, os meninos não merecem críticas fortes. São jovens que estão iniciando sua carreira e no futuro podem render muito em campo.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

