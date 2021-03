Crissiumal: Ex-vereador que aguardava leito de UTI, morre antes de dar entrada no hospital de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Crissiumal confirmou o nono óbito por Covid-19. A vítima é o servidor público municipal, ex-secretário de Obras e ex-vereador do município (no período de 2013 a 2016), Eloir Luiz Vargas Magni, de 52 anos de idade. Ele aguardava leito de UTI-Covid e estava internado no Hospital de Caridade de Crissiumal.

Na noite desta segunda-feira (08), ele chegou a ser transferido ao Hospital de Caridade de Três Passos, mas segundo a casa de saúde, já chegou em óbito. O sepultamento aconteceu às 8h desta terça-feira. Em função da morte de Magni, a prefeitura de Crissiumal decretou luto oficial no município por três dias.

O boletim da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) informa que 17 novos casos foram confirmados nesta segunda-feira (8) em Crissiumal. O total, desde o início da pandemia, chega a 558 casos. O boletim municipal divulgado na última quinta-feira (4), informou que, até então, 392 pacientes estavam recuperados e 129 casos permaneciam ativos.

