Coronel Bicaco confirma dois óbitos por Covid-19 em menos de 24 horas

Coronel Bicaco vive um drama em meio à pandemia de Covid-19. Os números se elevam em todos os quesitos: infectados, internações e mortes. Nesta segunda-feira, 8 de março, o município registrou dois óbitos chegando a sete vítimas fatais em decorrência da pandemia.

O sexto óbito ocorreu na parte da manhã. A vítima é um homem de 57 anos, que estava internado no Hospital de Caridade de Ijuí. O sétimo óbito e segundo do dia ocorreu no período da tarde. A vítima é uma mulher de 54 anos, que estava internada no Hospital Santo Antônio de Pádua, em Coronel Bicaco.

Na noite de segunda-feira, a Secretaria de Saúde de Coronel Bicaco atualizou os números da Covid e foram confirmados 16 novos casos. Agora o município tem 137 casos ativos de coronavírus.

Coronel Bicaco tem ainda 20 pacientes internados. Destes, 13 estão no Hospital Santo Antônio de Pádua, na própria cidade, e necessitam de oxigênio para uma melhor respiração. Cinco estão na UTI-Covid do Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, um paciente está na UTI/Covid do Hospital de Caridade de Ijuí, e uma mulher está na UTI/Covid do Hospital de Caridade, em Três Passos.

