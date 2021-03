Condutor de moto morre após colisão frontal com carro na RSC-472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O condutor de uma motocicleta morreu instantaneamente após a colisão frontal com um veículo, placas de Caxias do Sul, no final da tarde deste domingo, 7 de março, no KM 53 da RSC-472, localidade de Daltro Filho, interior de Tenente Portela.



A vítima foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como sendo Franque André Pedroni, de 48 anos de idade. O acidente ocorreu numa curva perigosa onde já ocorram outras tragédias.



De acordo com o condutor do carro, de 32 anos, morador de Redentora, a motocicleta teria realizado a curva muito fechada quando ocorreu o impacto. O automóvel estava na direção Tenente Portela para Três Passo e a motocicleta na direção contrária.



Um casal ocupava o carro, o motorista chegou a ficar com manchas de sangue espalhadas pela camisa, mas um técnico do SAMU o examinou e ele não apresentava ferimentos. Nem ele nem a mulher se feriram.



O Corpo de Bombeiros de Três Passos atendeu a ocorrência. Samu e Brigada Militar de Tenente Portela também se deslocaram para o local auxiliar no atendimento.



