Tenente Portela adere ao plano de aquisição de vacinas contra a Covid-19

Documento foi enviado a FAMURS, que está coordenado a operação que possibilitará a compra do imunizante, caso o Governo Federal não consiga suprir a necessidade dos Municípios.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala, assinou na tarde desta quinta-feira, 4 de março, o termo de ajuste operacional da Federação das Associações dos Municípios do RS (FAMURS). O documento permite a inclusão de Tenente Portela entre as cidades que poderão adquirir vacinas contra a Covid-19. A FAMURS, juntamente com associações de municípios, esta liderando um movimento que prevê a compra centralizada e compartilhada do imunizante, na hipótese de insuficiência de recursos pelos demais entes, em especial o Governo Federal. A intenção é agilizar a vacinação e garantir a cobertura imunológica da maior parte da população, o mais breve possível.

Além de assinar o termo, o prefeito de Tenente Portela encaminhará para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza o Município a fazer a aquisição das vacinas. “Estamos nos precavendo, caso o Governo Federal não consiga atender a demanda e seja possibilitado a aquisição por parte dos Municípios, nós estaremos aptos para esta operação”, salienta o prefeito. O projeto, que deverá entrar na pauta da próxima sessão do Legislativo, autoriza o Executivo a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial. “Ainda não é possível estimar o valor e nem a quantidade de doses que poderão ser adquiridas, isto ocorrerá oportunamente, de acordo com a necessidade”, acrescenta o mandatário portelense.

“Esperamos que não seja preciso utilizar recursos próprios para esta finalidade. Queremos que a União e o Estado consigam estender a vacinação para o maior número de pessoas, mas se for necessário comprar doses para imunizar o nosso povo, queremos estar preparados para isso”, finaliza o prefeito.

