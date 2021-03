Mais duas semanas de bandeira preta em todo o RS e sem cogestão

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou nesta sexta-feira, 5 de março, que a bandeira preta, de altíssimo risco para o coronavírus, seguirá valendo em todo o Estado por mais duas semanas, ou seja, até 21 de março. O sistema de cogestão, que permite flexibilização das atividades, também permanece suspenso durante este período.

Leite anunciou ainda a prorrogação da suspensão das atividades gerais entre as 20h e as 5h até 31 de março. Esta medida está em vigor no RS desde 20 de fevereiro.

Uma das novas restrições é a proibição das vendas de produtos não essenciais em supermercados. A medida começa a valer na segunda-feira (8) e tem como objetivo de reduzir movimento nos locais. Um decreto complementar será publicado ainda nesta sexta, prevendo sanções aos estabelecimentos comerciais que venderem itens não essenciais de forma presencial.

