Dentro do Jogo: Sob o olhar do comandante

Sob os olhos do novo comandante colorado Miguel Ángel Ramírez, os meninos do Inter empataram com o Pelotas na Boca do Lobo.

O rendimento em campo dos garotos colorados teve uma queda, a equipe sentiu o segundo jogo. Correu atrás do placar, chegou a virar, mas nos acréscimos cansou e cedeu o empate.

Mesmo que o resultado final foi de igualdade e que tenham acontecidos erros individuais e coletivos, os meninos mostraram ao novo comandante personalidade e que estão sabendo aproveitar as oportunidades.

Como já falei nem todos vão ser aproveitados de imediato, mas dois garotos estão mostrando que merecem estar no time principal, caso de Guilherme Pato e Lucas Ramos, os destaques do time até agora. Futuramente Lucas Ramos pode ser o novo camisa 10 do colorado.

Apesar do resultado Ramírez com certeza não saiu tão descontente no final, pois viu de perto que a base colorada é forte e muito promissora.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

