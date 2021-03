Compartilhar Pin 0 Compart.

A Brigada Militar localizou em Tenente Portela nesta quarta-feira, 3 de março, um veículo furtado. De acordo com o 7º BPM, um VW Gol levado no dia 16 de janeiro foi encontrado abandonado na localidade de Gamelinhas, interior do município.

O veículo estava em via pública. Nenhum suspeito foi preso.

