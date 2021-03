RS permanece em bandeira preta e cogestão segue suspensa na próxima semana, diz governo

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul vai permanecer na bandeira preta e sem cogestão após o dia 7 de março, como confirmou o governo estadual nesta quinta-feira (4).

A restrição máxima segue para conter a propagação do coronavírus e também a lotação dos hospitais. O estado chegou ao terceiro dia de lotação dos hospitais acima de 100% da capacidade.

O prazo para manter a classificação ainda não está definido. Na sexta-feira (5), os indicadores do distanciamento controlado, elaborado pelo Comitê de Dados para Combate à Covid-19, serão divulgados, mesmo com o mapa sem alteração. Entenda abaixo como funciona o sistema do distanciamento controlado no RS.

Também deve ser mantida a regra que determina suspensão geral de atividades, das 20h até as 5h.

A bandeira preta foi definida na semana passada, com o agravamento da pandemia no estado e com o esgotamento da capacidade dos hospitais.

Fonte: G1 – RS

