Prefeito de Três Passos testa positivo para a COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, de 49 anos, anunciou na tarde desta quarta-feira (03), através de seu perfil no Facebook, que testou positivo para Covid-19.

Ele relata que não se sentiu bem pela manhã e realizou teste rápido, que primeiramente deu negativo para a doença. Porém, para ter uma maior certeza do diagnóstico, realizou um exame de tomografia, que acabou confirmando resultado positivo para Covid. Imediatamente ele iniciou o período de isolamento domiciliar.

Continua após a publicidade...

À nossa reportagem, Arlei disse que sentiu os primeiros sintomas parecidos com um resfriado, mas decidiu fazer o teste e exame nesta manhã, em função de que começou a sentir dores um pouco mais fortes nas juntas e nas costas. Ele está em casa os sintomas são leves.

Com o afastamento de Arlei, o vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê, assume o cargo de prefeito interinamente.

No final da postagem no Facebook, Arlei pediu que a população se cuide, use máscara e álcool em gel e mantenha o distanciamento social.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...