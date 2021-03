Prefeito de Tenente Portela pede apoio ao Cacique da Terra Indígena do Guarita nas ações de enfrentamento ao COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito municipal de Tenente Portela reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 3 de março, com o cacique da Terra Indígena do Guarita, Carlinhos Alfaiate. O encontro ocorreu na aldeia Estiva, onde, além de sede do cacicado, também está localizada a estrutura funcional da Secretaria Municipal do Índio, de Redentora.

O mandatário portelense, apresentou a sua preocupação com as ações de enfrentamento da Covid-19 junto a comunidade indígena. Em especial, Rosemar Sala, solicitou o engajamento do cacique no sentido de evitar que aconteçam eventos com aglomerações neste período crítico da pandemia. No último fim de semana teriam ocorrido jogos de futebol e outros eventos em setores pertencentes ao território de Tenente Portela. O cacique da Terra do Guarita, que também responde pela Secretaria do Índio de Redentora, se comprometeu em conversar com as lideranças de todos as aldeias e determinar a suspensão de atividades que possam facilitar a propagação do vírus.

O prefeito ressalta que é considerável o número de casos positivos da Covid na população indígena, por isso é fundamental o engajamento de todos no sentido de seguir os protocolos sanitários. Mesmo com a vacinação que está ocorrendo junto a Terra do Guarita, os cuidados precisam ser mantidos, acrescenta Rosemar Sala. O cacique, aproveitou a ocasião para apelar a todos os indígenas que respeitem as orientações, não promovam aglomerações e somente saiam da aldeia em casos de extrema necessidade.

