Duas vagas em processo seletivo da Prefeitura Municipal de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Até o próximo dia 10 de março estão abertas as inscrições no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de técnico de referência e de orientador social. A atuação destes servidores será na Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no portal oficial do Município: www.tenenteportela.rs.gov.br.

Para ambas as funções, a carga horária é de 40 horas semanais. Já os vencimentos básicos são de R$ 1.500,00 para o cargo de técnico de referência e de R$ 1.200,00 para o cargo de orientador social.

Continua após a publicidade...



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...