Sinal analógico da RBS TV será desligado em municípios da região de Cruz Alta, Passo Fundo, Santa Rosa e Erechim

Compartilhar Pin 0 Compart.

A partir do dia 25 de abril, municípios passam a receber exclusivamente o sinal digital da emissora, com melhor qualidade de imagem e som

O sinal de televisão analógico da RBS TV será desligado às 23:59 do dia 25 de abril em municípios da região de Cruz Alta, Passo Fundo, Santa Rosa e Erechim. Todos os municípios já recebem o sinal digital em alta qualidade de som e imagem da emissora.

Continua após a publicidade...

Na região da RBS TV Cruz Alta, o sinal será desligado nos municípios de Ijuí, Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Coronel Barros, Ibirubá, Quinze de Novembro e Panambi. Já na região da RBS TV Erechim, São Valentim será impactado.

No Norte, na região da RBS TV Passo Fundo, Carazinho, Almirante Tamandaré do Sul, Coqueiros do Sul, Ibirapuitã, Lagoa dos Três Cantos, Pontão, Santo Antônio do Planalto, Tio Hugo, Vila Lângaro, Espumoso, Frederico Westphalen, Ametista do Sul, Caiçara, Jaboticaba, Seberi, Taquaruçu do Sul, Vista Alegre, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Marau, Camargo, Não-Me-Toque, Palmeira das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Barra Funda, Nova Boa Vista, São José das Missões, Soledade, Tapejara, Sertão e Tapera são os municípios que passam a receber exclusivamente o sinal digital.

Já na região da RBS TV Santa Rosa, estão inclusos Cerro Largo, Crissiumal, Doutor Maurício Cardoso, Guarani das Missões, Mato Queimado, Sete de Setembro, Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Três Passos, Bom Progresso, Derrubadas, Dois Irmãos das Missões, Humaitá, Miraguaí e Sede Nova.

Para ter acesso a todos os benefícios do sinal digital, fique por dentro das seguintes dicas:

Como instalar a antena UHF?

A antena UHF deve ser instalada em um ponto alto da residência, preferencialmente em cima do telhado. Além disso, ela deve ser apontada para a torre de transmissão da emissora, e se possível estar livre de obstáculos, a fim de evitar perdas no sinal recebido. Mas atenção: procure um especialista para fazer a instalação.

Como sintonizar o sinal digital da RBS TV?

TV sem conversor integrado:

No controle remoto, ou diretamente no televisor, selecione a entrada de sinal na qual o conversor está conectado, que pode ser:

• Entrada AV: se a conexão entre conversor e TV for através de um cabo RCA (áudio e vídeo).

• Entrada HDMI: se a conexão entre conversor e TV for através de um cabo HDMI.

• Entrada de Antena/RF: se a conexão entre conversor e TV utilizar cabo coaxial, o que acontece com alguns modelos antigos. Neste caso, selecione o “canal 3”, ou “canal 4”.

Após o sinal do conversor aparecer na televisão, basta acessar o menu do mesmo e selecionar a opção “buscar canais”.

TV com conversor integrado:

Acesse o menu da televisão para buscar automaticamente os canais digitais disponíveis.

Fique ligado!

Em ambos os tipos de TV, se não for possível sintonizar o sinal digital na primeira tentativa, será necessário redirecionar a antena de recepção UHF, a fim de apontá-la diretamente para a torre de transmissão de televisão digital, e fazer uma nova busca de canais.

Como saber se sua TV já recebe o sinal digital?

Quem tem televisão de tubo ou de algum modelo anterior a 2012 precisará, obrigatoriamente, de um conversor digital e uma antena de UHF, pois esses aparelhos só recebem o sinal analógico. Quem tem TV por assinatura não precisa fazer a mudança. É fácil identificar se a TV já recebe o sinal digital: neste caso, o mostrador do canal indica um “ponto” no número, como 12.1, por exemplo.

No caso de qualquer dúvida sobre a mudança, entre em contato pelo telefone 0800 051 6336, e-mail cat@rbstv.com.br ou por meio do site rbstvdigital.com.br .

Fonte: Grupo RBS

Curtir isso: Curtir Carregando...