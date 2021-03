Dentro do Jogo: Boas notícias para a final da Copa do Brasil

Compartilhar Pin 0 Compart.

O duelo era contra o Brasil de Pelotas válido pelo campeonato gaúcho, mas serviu como uma vitrine para os jovens do Grêmio mostrar serviço ao chefe, alguns visando a final da Copa de Brasil.

Um time misto que combinou juventude com experiência. E deu certo, mas quem ditou o jogo foram os “Guris do Grêmio” que não decepcionaram o técnico Renato Portaluppi.

No conjunto a equipe construiu um placar sólido já no primeiro tempo, não correu riscos, teve velocidade no ataque e não deu chances para o adversário.

Quais foram às boas notícias que podem servir para a decisão de domingo? São individuais, jogadores dando boas respostas dentro do campo.

Destaque para Ferreira e Vanderson. Ferreira faz tempo que vem mostrando que merece ser mais utilizado, com ele o tricolor ganha mais velocidade no ataque.

Vanderson lateral-direito fez uma atuação segura, contribuiu com assistências e apoiou defensivamente e ofensivamente. Deve ganhar mais chances entre os titulares.

São meninos, mas que precisam de jogos decisivos para ganhar mais experiência. Opções boas, basta saber se serão aproveitadas e se suportarão a pressão de uma grande decisão.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

