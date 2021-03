Condutor perde controle de veículo e capota às margens da RS 330 em Redentora

Compartilhar Pin 0 Compart.

O condutor de um gol placas de Três Passos capotou o veículo às margens da ERS-330 entre os municípios de Redentora e Coronel Bicaco.

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 3 de março, nas proximidades do acesso secundário a BR 468. A reportagem do site Portela Online registrou o momento em que a Polícia Rodoviária Estadual atendia a ocorrência.

De acordo com os policiais, o condutor do veículo foi socorrido e levado ao hospital com ferimentos. A gravidade das lesões são desconhecidas até o momento.

Três das quatro rodas do veículo foram retiradas, porém não há informações precisas se o que ocorreu foi furto.

