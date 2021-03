Aberta as inscrições para processo seletivo para contratação temporária de professores

Compartilhar Pin 0 Compart.

Interessados têm até o dia 10 de março para confirmar a inscrição. São cinco áreas, com carga horária de 20 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 1.587,43.

A Prefeitura de Tenente Portela está recebendo a partir desta quarta-feira, 3 de março, às inscrições no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. As áreas disponíveis são LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, ESPANHOL e AEE. A carga horária é de 20 horas semanais com vencimento básico de R$ 1.587,43. O período de inscrições vai até o dia 10 de março de 2021, de forma exclusivamente eletrônica. O candidato de preencher a ficha de inscrição e enviá-las juntamente com os anexos dos documentos e títulos nela enumerados para o e-mail: seletiva@tenenteportela.rs.gov.br.

Continua após a publicidade...

O edital completo pode ser acessado neste link: Concurso – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROFESSORES – Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...