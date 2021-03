Três Passos confirma 31º óbito por COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Três Passos confirma o 31º óbito provocado pela Covid-19. Um homem de 78 anos de idade.

O paciente estava internado desde o dia 21 de fevereiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Caridade, com resultado positivo para coronavírus ocorrido no dia 23. O idoso possuía doença cardiovascular.

Em nota a prefeitura de Três Passos lamentou mais esta perda e se solidarizou com os familiares. Também reforçou o pedido para que redobrem os cuidados usando máscara, higienizando as mãos e os ambientes e a m=não promoção de aglomerações.

