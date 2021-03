RS não tem mais vagas de UTI disponíveis

Compartilhar Pin 0 Compart.

O RS atingiu 100,1% de ocupação dos leitos de UTI disponíveis, conforme mostra o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. Na atualização das 14h07 nesta terça (2), o estado contava com 2.818 pacientes internados. O total de vagas é 2.820.

Com 93 mortes diárias por Covid em média, RS tem 123% a mais de óbitos do que há duas semanas. ‘É um campo de guerra’, diz superintendente do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Os pacientes com coronavírus correspondem a 62,2% do total, 1.758. Já 30,3% são não-Covid, totalizando 850 pessoas. E 7,5% dos pacientes são suspeitos de coronavírus ou outra síndrome respiratória aguda grave, o que soma 212.

As regiões mais críticas são a Serra, com 107%, Metropolitana, com 103% e dos Vales, com 113,4% das vagas ocupadas.

Quando a internação supera o total de leitos de UTI, os hospitais precisam remanejar recursos, abrindo vagas em leitos clínicos para atender a demanda. Na semana passada, o estado acionou a última etapa do Plano de Contingência Hospitar, criado no início da pandemia, que prevê a utilização de todas as áreas de atendimento aos casos de Covid-19.

A abertura de novos leitos não acompanha a demanda por hospitalização acarretada pela doença. Mesmo com um incremento de 65% no total de leitos de UTI em relação a abril de 2020, início da pandemia, o total de pacientes hospitalizados aumentou 183% no mesmo período, conforme levantamento do G1.

A secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann, afirma que o estado segue aguardando os efeitos da bandeira preta, em vigor desde sábado (27), remanejando pacientes para onde houver leitos disponíveis e requisitando equipamentos do Ministério da Saúde para enfrentar a crise de leitos no estado.

