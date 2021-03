Profissionais realizam ato de oração por pacientes internados no Hospital Santo Antônio

Compartilhar Pin 0 Compart.

No dia em que o RS bateu recorde na taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, com a marca de 96,6%, com sete regiões confirmando mais de 100% de ocupação em leitos de tratamento intensivo, funcionários do Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, realizaram um ato simbólico de oração, em favor de todos os pacientes internados na instituição.

A casa de saúde portelense, uma das referências para a regional Covid Palmeira das Missões, está com 113,3% de taxa de ocupação, ou seja, acima de sua capacidade estrutural, representando verdadeiro colapso.

São 17 pacientes ocupando leitos de UTI adulto, sendo que pelo menos dois leitos tiveram de ser montados em uma ala especial, de forma improvisada, para dar conta da demanda que cresce assustadoramente na última semana. O hospital conta, oficialmente, com 15 leitos de UTI.

13 pacientes internados na UTI são casos positivos de Covid-19. Um paciente é considerado caso suspeito e três pacientes são tratados por outras comorbidades, considerados não Covid.

Funcionária da equipe de enfermagem está internada em leito de UTI/Covid

No final da tarde desta segunda-feira, as equipes médica, técnica, diretiva e demais funcionários do Hospital Santo Antônio, realizaram um ato de oração, em frente ao prédio, pedindo pela vida de uma colega da equipe de enfermagem que está internada na UTI Covid da casa saúde. A ação também foi pela recuperação de todos os pacientes internados.

Foi um momento muito forte de fé, com a esperança de que esse momento de extrema dificuldade será superado.

Que esse ato possa servir de exemplo e estímulo para que a comunidade regional realmente se engaje e tome os cuidados devidos para conter a propagação do coronavírus, e aliviando o sistema hospitalar que está no limite.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

