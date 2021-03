Prefeitura de Tenente Portela lança Processo Seletivo para contratação de médico, confira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Período de inscrições é de 03 a 08 de março. Processo prevê uma vaga com carga horária de 20 horas semanais e com vencimento básico de R$ 6.692,28.

A Prefeitura de Tenente Portela lançou um novo processo seletivo simplificado para contratação de médico. Todas as informações constam no Edital 002/2021, que pode ser acessado através do portal oficial do Município, neste link:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/detalhe/225/pstrongprocesso-seletivo-simplificado-n-0022021-medico-20-horasstrongppnbspppstrongedital-n-001-02-de-marco-de-2021strongp/

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente neste endereço: http://www.tenenteportela.rs.gov.br

O processo prevê a contratação de um profissional para exercer a carga de 20 horas semanais com vencimento básico de R$ 6.692,28. A atuação será nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

