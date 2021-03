Compartilhar Pin 0 Compart.



A Vigilância Sanitária do município catarinense de Itapiranga interditou uma agência Bancária por não cumprir as medidas preventivas ao Covid-19.

Conforme a vigilância no local foi identificado grande aglomeração de pessoas e sem controle de filas. A agência fica interditada até terça-feira, 02, ou até que consiga realizar as adequações conforme estabelecem os decretos de prevenção ao contágio do novo Coronavírus.

Continua após a publicidade...

Fonte: Rádio Peperi

Curtir isso: Curtir Carregando...