UFSM divulga vagas para ingresso, reingresso, transferência e ingresso de portadores de diploma

A UFSM tornou pública as inscrições para a seleção por Ingresso/Reingresso em cursos de graduação presenciais da UFSM. As inscrições, pagamento da taxa e o envio da documentação podem ser feitos até 05 de março através da inscrição via web, anexando no sistema todos os documentos exigidos. As atividades acadêmicas dos candidatos aprovados terão início no 1º semestre letivo de 2021, sob Regime de Exercícios Domiciliares Especiais – REDE (regulamentado pela Resolução nº 024/2020)

Na UFSM-FW são ofertadas diferentes número de vagas em cada curso, totalizando 136 vagas. Cada curso possui uma ordem de prioridade de modalidade para selecionar os candidatos, mas todos os cursos da UFSM-FW disponibilizam vagas para candidatos tanto da UFSM quanto de outras Universidades públicas ou privadas.

Quadro de vagas

Agronomia – 8 vagas

Engenharia Ambiental e Sanitária – 25 vagas

Engenharia Florestal – 30 vagas

Jornalismo – 40 vagas

Relações Públicas – 17 vagas

Sistemas de Informação – 16 vagas

Os candidatos devem ficar atentos às modalidades ofertadas no edital:

REINGRESSO: para candidatos que tenham abandonado ou cancelado algum curso de graduação da UFSM e pretendam reingressar no mesmo curso (mesmo código de curso);

TRANSFERÊNCIA INTERNA: para candidatos regularmente matriculados ou com trancamento total do semestre em curso de graduação da UFSM de qualquer campi, que pretendam trocar para outro curso;

TRANSFERÊNCIA EXTERNA: para candidatos regularmente matriculados ou com trancamento total em curso de graduação de outra Instituição de Ensino Superior (pública ou privada), que pretendam ser transferidos para a UFSM;

PORTADOR DE DIPLOMA: para candidatos diplomados em Cursos de graduação reconhecidos nacionalmente;

REINGRESSO COM TRANSFERÊNCIA INTERNA: para candidatos que tenham abandonado ou cancelado algum curso de graduação da UFSM e pretendam retornar à Universidade em Curso diferente daquele abandonado/cancelado.

No Edital de Ingresso/Reingresso constam as datas, normas e orientações para a participação na seleção, as quais deverão ser seguidas pelos candidatos. O documento é dividido em Parte Geral e pela Parte Específica de cada Curso de Graduação, seções que se complementam.

O edital e o link para o sistema de inscrição estão disponíveis clicando no link: https://www.ufsm.br/pro- reitorias/prograd/editais/002- 2021/