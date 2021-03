Professora é morta a tiros ao chegar em casa em Palmeira das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma professora foi morta a tiros, na noite deste domingo (28), quando chegava em casa em Palmeira das Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Conforme a Polícia Civil, Dilza dos Santos Machado, 58 anos, lecionava na cidade de Lajeado do Bugre e chegava em casa de carro por volta das 21h. De acordo com informações iniciais, uma moto teria se posicionado ao lado do seu carro e o condutor disparado de três a quatro tiros contra o rosto de Dilza.

O delegado que apura o caso, Carlos Boiter, disse que a análise inicial foi realizada pelo Instituto Geral Perícias de Santo Ângelo ainda no local do crime. A família e vizinhos serão ouvidos. Por enquanto, não há motivação definida para o crime e não há sinais de feminicídio, informou o delegado.

“Mas, dependendo das diligências, pode surgir”, afirma.

O delegado ainda informa que não há câmeras de segurança no entorno. “O município de Palmeira das Missões é um dos únicos na região que não possui câmeras de segurança públicas nas vias, o que tem dificultado muito as investigações”, ressalta.

Além das diligências, uma reconstituição do trajeto feito pela mulher será realizada.

