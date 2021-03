Mulher de Chiapetta com COVID-19 morre à espera de leito de UTI do Hospital Bom Pastor em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.



Uma mulher, de 37 anos, do município de Chiapetta, morreu na manhã desta segunda-feira, 1º de março, no Hospital Bom Pastor em Santo Augusto.

Ela foi diagnosticada com Covid-19 e estava internada na ala destinada a pacientes com a doença desde o dia 25 de fevereiro. Devido ao agravamento no quadro clínico, a paciente foi entubada na noite de ontem, 28 de fevereiro, e cadastrada na Central de leitos do Estado (Gerint) aguardando vaga em UTI, porém, o Estado não conseguiu vaga e a mulher acabou falecendo no início da manhã. A paciente tinha como comorbidades obesidade.

Continua após a publicidade...

Esse foi o 6º óbito no município de Chiapetta por Covid-19. Foram três óbitos em nove dias.

A situação é de colapso. No sábado uma paciente de Santo Augusto com covid-19 precisou ser transferida para UTI. O Estado disponibilizou a última vaga que havia em um Hospital de Ijuí. Porém, neste início de semana o Hospital Bom Pastor informou que o Estado está com lotação máxima das UTIs e que não há leito disponível na região.

Fonte: Rádio Querência

Curtir isso: Curtir Carregando...