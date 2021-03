Hospital Santo Antônio supera 113% de ocupação em leitos de UTI específicos para Covid

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela supera 113% de ocupação em leitos de UTI específicos para o tratamento da Covid-19. Os dados são do painel de acompanhamento do Governo do Estado. Veja abaixo o print feito pelo site Portela Online, às 9h da manhã desta segunda-feira, 1º de março.

