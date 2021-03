Dentro do Jogo: Desvantagem tricolor

Compartilhar Pin 0 Compart.

A desvantagem não é tão grande, mas poderia ter sido revertida se o Grêmio tivesse mais inspirado e eficaz no duelo. O início do primeiro tempo foi de estudo entre tricolores e palmeirenses, as duas equipes analisando a melhor estratégia para por em campo.

O Grêmio começou lento, o meio de campo não conseguia criar e movimentar a bola para o ataque, em raros momentos conseguiu.

A bola área defensiva um dos problemas dos gremistas na temporada novamente o castiga, os palmeirenses abrem o placar e crescem na partida.

Com um jogador a mais desde os dezoito minutos da etapa final o tricolor consegue ter mais volume de jogo, mas esbarra na defesa bem postada do Palmeiras. Esse volume vem depois da entrada de Ferreira, que coloca mais velocidade na equipe principalmente pelos lados.

Mesmo conseguindo jogar mais, ter a bola e espaços no campo, faltou eficiência e precisão para os gremistas conseguirem um resultado melhor.

Não está nada decidido a vantagem que o Palmeiras conseguiu não é grande, mas para o jogo decisivo no próximo domingo em São Paulo o Grêmio precisará de mais inspiração e força para buscar o título.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

