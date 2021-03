Dentro do Jogo: Base colorada forte e promissora

Compartilhar Pin 0 Compart.

Contra o time principal e mais experiente do Juventude a base do Internacional mostrou que vem forte e promissora. Os primeiros vinte minutos do colorado na etapa inicial foi ótimo, encurralando o adversário e não deixando jogar.

Do meio para frente uma grande leva de jogadores promissores que com um trabalho mais específico podem integrar o time principal. A “experiência” de alguns garotos ajudou a equipe chegar ao ataque, principalmente explorando a velocidade dos seus meias e atacantes. O gol que garantiu a vitória passou por dois meninos mais experientes, passe de Johnny e finalização de Guilherme Pato.

É natural um time todo de jovens cair de produção, os meninos sentiram o crescimento do experiente Juventude na partida.

Nem todos irão de cara ser aproveitados, mas alguns merecem logo essa promoção caso de Guilherme Pato, Lucas Ramos, Pedro Henrique e Leo Borges.

A largada no Gauchão foi boa, com o tempo poderemos ver com mais frequência essa garotada entre o grupo principal do Inter.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

