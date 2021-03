Coronel Bicaco tem três pacientes aguardando vagas em UTI

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco comunica que foram registrados no sábado, 12 novos casos positivos para Covid-19, elevando o total para 66 casos ativos no município.

A situação a cada momento se agrava. O município está com três pacientes entubados, aguardando vaga na UTI do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela. Existem também cinco servidores da Saúde do Município infectados.

Por conta do expressivo aumento de casos de infecção, atingindo inclusive servidores da saúde, foi realizado no sábado um trabalho de desinfecção, prevenção e sanitização no prédio da Secretaria de Saúde, nos veículos e ambulâncias.

O procedimento produz desinfecção e prevenção ao vírus (Covid-19), bactérias, ácaros e mofos.

A secretaria alerta que esse tipo de ação é apenas uma medida complementar buscando minimizar riscos de contaminação em seus locais de atendimento, e que neste momento cada munícipe deve fazer a sua parte, lavando as mãos, usando máscara e reduzindo ao máximo o convívio social.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

