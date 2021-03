Após denúncias Polícia efetua fiscalização em fábricas, imobiliárias e revendas em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.



Tendo em vista denúncia anônima recebida por meio do SIPAC (PCRS) regional, a Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar e com os agentes da fiscalização municipal, nesta segunda-feira, 1º de março, realizou fiscalização em todas (a) fábricas de móveis; (b) fábricas de calçado; (c) imobiliárias; e (d) revendas de veículo, em Crissiumal.

De acordo com o Delegado William Garcez, a finalidade da fiscalização foi de verificar o cumprimento das regras estabelecidas no Decreto Estadual n.° 55.766/21, bem como orientar, quanto à (a) proibição de desenvolvimento da atividade e, nos casos de permissão da atividade, quanto (a) ao atendimento do “teto de operação”, i.e., número máximo de pessoas no espaço físico, considerando o distanciamento interpessoal mínimo, (b) uso de máscara e (c) o distanciamento interpessoal mínimo.

Algumas (pequenas e pontuais) irregularidades foram constatadas, orientando-se os responsáveis pelos estabelecimentos quanto às regras vigentes. A tônica da atividade fiscalizatória, no momento, não foi a autuação, mas a orientação, sendo que, caso persistam as irregularidades, serão adotadas as medidas legais.

