Dois presos em Santa Catarina após roubo a relojoaria em Ametista do Sul

Na sexta-feira , 26 de fevereiro, após um roubo em uma Relojoaria, na cidade de Ametista do Sul, a Brigada Militar (37° BPM) e a Polícia Civil, realizaram buscas na região. Não é a primeira vez que este mesmo estabelecimento é alvo de criminosos.

Após diligências, foi localizada pela Brigada Militar a motocicleta utilizada pelos assaltantes. Durante a noite, após troca de informações com a polícia de Santa Catarina, dois homens foram presos em Chapecó com parte do material roubado.

A Brigada Militar, a Polícia Militar de Santa Catarina, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina realizaram um trabalho de união sem permitir a fuga dos criminosos.

